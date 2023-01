Ostapenko, fără replică în fața Irinei Begu! Punctul curios care a pus capăt partidei VIDEO

Irina Begu, locul 34 WTA, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Adelaide International 1, de categorie WTA 500, trecând în optimi de favorita 7, letona Jelena Ostapenko (18 WTA).

Românca s-a impus cu scorul de 6-3, 6-0, într-o oră şi 13 minute.

În faza următoare, Begu o va întâlni pe rusoaica Veronika Kudermetova, numărul 9 mondial şi cap de serie 4.

La Adelaide joacă joi şi Sorana Cîrstea, locul 45 WTA. Ea o va întâlni în optimi pe favorita principală, jucătoarea din Tunisia Ons Jabeur (2 WTA).

Premiul pentru participarea în sferturile de finală este de 20.465 de dolari şi 100 de puncte. Jucătoarele eliminate în optimi primesc câte 11.145 de dolari şi 55 de puncte.

Meciul dintre Begu și Ostapenko s-a încheiat cu o greșeală a letonei, care a lăsat să treacă mingea Irinei, considerând că aceasta va ieși afară.

"O eroare de apreciere care însumează ce zi tristă a fost pentru Ostapenko", a punctat comentatorul partidei.

a match so bad it was destined to end like this pic.twitter.com/0Gao824bOc