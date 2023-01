Cum s-a prezentat Ostapenko la Australian Open: "Ce comedie!" VIDEO

Letona Jalepena Ostapenko, locul 17 WTA, și-a jucat deja primul meci de la Australian Open.

În ciuda kilogramelor în plus, jucătoarea letonă a dovedit că nu a uitat tenisul și a trecut în două seturi de Dayana Yastremska (Ucraina), scor 6-4, 6-2.

Jelena Ostapenko va juca în următorul tur cu învingătoarea din partida Ana Bogdan (România) - Anna Bondar (Ungaria).

Ostapenko și-a făcut din nou numărul în meciul cu Yastremska, spre deliciul "internauților": Jelena s-a "certat" cu sistemul hawk-eye și a avut mai multe reacții ilare. "Ce comedie! Ostapenko e un meme în sine", a comentat unul dintre aceștia.

"A complete performance" by @JelenaOstapenk8 💪🇱🇻

The 2017 @rolandgarros champ books her place in the second round of #AO2023, winning 6-4 6-2.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen pic.twitter.com/aHsjHl8hq3