Ostapenko, gesturi controversate la Australian Open: s-a certat cu toată lumea VIDEO

Jelena Ostapenko rămâne o figură în circuitul WTA.

Jucătoarea letonă a acces în turul trei la Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi pe Anna Bondar, din Ungaria.

Ostapenko s-a impus cu 7-6, 5-7, 6-0, după o partidă de două ore și 36 de minute.

Jelena nu s-a dezmințit nici la această partidă: s-a certat cu oamenii din boxa ei și a contestat chiar și sistemul hawk-eye, care stabilește când o minge este în teren sau în afara acestuia.

Penko im cryin' what is this 😂😂😭 pic.twitter.com/DPNn6ofila

guaranteed to happen at least once every match 🤏 pic.twitter.com/ol9C93mduB