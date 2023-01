Glume cu tentă sexuală la meciul Jelenei Ostapenko: ce au spus comentatorii VIDEO

Jelena Ostapenko s-a calificat pentru prima dată în optimi la Australian Open.

Jucătoarea letonă, ironizată de fanii tenisului pentru kilogramele în plus, a făcut un meci excelent în turul al treilea de la Australian Open: ea a învins-o pe Kateryna Baindl, din ucraina, scor 6-3, 6-0.

Ostapenko a trimis 35 de lovituri câștigătoare și a câștigat pentru prima dată în fața lui Baindl, care avea 3-0 la meciuri directe.

Pentru letonă urmează un meci de foc în optimi, împotriva americancei Cori Coco Gauff.

În timpul partidei lui Ostapenko, cele două comentatoare au oferit un moment amuzant. Discuția despre tenis a căpătat rapid o tentă sexuală, cele două au început să râdă și s-au oprit:

- Cum răspunzi la acele mingi puternice, în profunzime?

- Trebuie să stai jos, frumos...

Are they still talking about tennis? #AusOpen #Ostapenko https://t.co/dYeUX8MlIp