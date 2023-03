Jelena Ostapenko, "în război" cu publicul de la Miami: ce a putut să declare letona cu zâmbetul pe buze după calificarea în optimi VIDEO

Letona Jelena Ostapenko s-a calificat în optimile turneului de la Miami, dar la final a avut un mesaj pentru spectatorii prezenți la meci.

Ostapenko a avut un meci extrem de dificil în turul al treilea de la Miami Open. A învins-o pe Beatriz Haddad Maia după două ore și 19 minute, scor 6-2, 4-6, 6-3.

La finalul partidei, cu zâmbetul pe buze, Ostapenko a afirmat: "Sunt fericită că am câștigat. Sigur că publicul a fost împotriva mea, puțin lipsit de respect, dar le mulțumesc celor care m-au susținut. Sunt mulțumită că am luptat", a spus Ostapenko.

Ea s-a plâns și în timpul partidei de publicul de la Miami (în special de brazilienii care o susțineau pe adversara ei), dar a fost calmată de arbitrul de scaun: "Dar ei doar aplaudă".

Ostapenko (22 WTA) va juca în optimi cu italianca Martina Trevisan (24 WTA).

Jelena Ostapenko calling the crowd disrespectful and then smiling at them right after is such a mood.

This woman can do no wrong. pic.twitter.com/eVFhaEyKln