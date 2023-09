Jelena Ostapenko, "distrusă" în sferturi la US Open. Cu cine va juca Sorana în semifinale, dacă se califică

După ce a eliminat-o pe Iga Swiatek, Jelena Ostapenko a pierdut fără drept de apel în sferturile de finală de la US Open.

Jucătoarea letonă clasată pe locul 21 WTA a fost surclasată de Coco Gauff (6 WTA), 6-0, 6-2 pentru jucătoarea din SUA, care s-a calificat pentru prima dată în semifinale la US Open.

Primul set a fost adjudecat de americancă în doar 21 de minute.

Coco Gauff va juca în semifinale cu învingătoarea din partida Sorana Cîrstea - Karolina Muchova, partidă care va începe la ora 02.00, ora României.

10 matches on the trot 💪

Coco Gauff plays a flawless match to defeat Ostapenko and will contest her first-ever semifinal at the #USOpen! pic.twitter.com/QpkdRdTeuu