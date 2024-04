Adevărul despre crizele de nervi ale Jelenei Ostapenko: ”Mi-a spus că demonii pe care îi are în cap ies la lumină” VIDEO

Tunisianca Ons Jabeur, cap de serie numărul opt, s-a calificat luni în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, după ce a învins-o pe letona Jelena Ostapenko (cap de serie numărul 9), cu 6-4, 6-0.

Pentru Jabeur, campioana din 2022, a fost a noua sa victorie consecutivă la Madrid. În ceea ce-o privește pe Ostapenko, una dintre cele mai nesuferite jucătoare din circuit, letona s-a remarcat cu o reacție de furie la adresa boxei tunisiencei, acolo unde se afla și soțul lui Ons Jabeur. Ostapenko a reacționat nervos din cauza încurajărilor frenetice de care a avut parte Jabeur de la apropiații săi.

Scena a fost comentată la final inclusiv de Ons Jabeur, care a oferit o explicație în acest sens.

"Adevărul e că fiecare are o personalitate diferită pe teren. Toată lumea o știe pe Jelena. Întotdeauna mi-a spus că demonii pe care îi are în cap ies la lumină în timpul meciului, așa că o înțeleg.

Am fost foarte motivată, probabil că și cei din boxa mea m-au încurajat, ceea ce m-a bucurat. Poate că le-a spus cuvinte urâte, dar sunt adulți, de descurcă. Este ceea ce este, nu e ceva ce pot contola eu, așa se comportă ea. Ce e important e că am reușit să câștig și că am rămas motivată până la final", a spus tunisianca la conferința de presă, conform Eurosport.ro.

Jabeur's box has been annoying as hell and Penko is extremely fed up with them 😅 pic.twitter.com/NrMV6RV7f0