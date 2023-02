Jelena Ostapenko, protagonistă în cel mai tensionat meci: "Cum mi-ai spus?" VIDEO

Jelena Ostapenko și Danielle Collins, renumite pentru figurile pe care le fac în timpul partidelor, s-au înfruntat la Abu Dhabi.

Așa cum era de așteptat, Ostapenko și Collins, două dintre cele mai carismatice jucătoare, au oferit un meci din care momentele tensionate nu au lipsit.

Americanca i-a cerut arbitrului de scaun să intervină, acuzând faptul că mama Jelenei și ceilalți membri din boxa letonei i-au adresat câteva cuvinte nepotrivite. "Cum mi-ai spus?", s-a ernervat Collins. Și supervizorul partidei a intervenit pentru a o calma pe Danielle.

Partida s-a decis în set decisiv. Jelena Ostapenko a reușit să se impună cu 7-5, 1-6, 7-5.

''How did you just call me??'' Collins pointing to (I'm pretty sure) Ostapenko's team 👽 PREPARE THE 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/FPFDHjj5Os

''A match without me or my team being involved in a drama?'' pic.twitter.com/kNmBt95yGF

"Excuse me, excuse me"

there was something indeed brewing between Collins and Ostapenko's box. Collins says someone in the box is talking to her constantly. https://t.co/RMluE8eHpj pic.twitter.com/9eCy9gol5p