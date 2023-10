Jelena Ostapenko s-a umplut de rușine. Ce a pățit jucătoarea letonă clasată pe locul 13 în lume

Jelena Ostapenko, a doua favorită a turneului de la Seul, e acuzată că a cedat deliberat în fața locului 569 mondial.

Jelena Oatapenko, locul 13 WTA, a jucat în primul tur al turneului de la Seul în fața anonimei jucătoare coreene Dayeon Back, locul 569 WTA.

Ostapenko a condus cu 5-2 în setul decisiv și a avut minge de meci la 6-5, însă Dayeon Back a reușit o victorie miraculoasă, provocând surpriza anului în tenis.

Dayeon Back s-a impus cu 3-6, 6-1, 7-6 (4), iar fanii au acuzat-o pe Jelena Ostapenko pe rețelele sociale că a cedat deliberat în fața coreencei.

Ostapenko, care înaintea partidei avea cote de 1.05, 1.06, a făcut zeci de greșeli neforțate.

Da-yeon Back immediately started bowing after getting the biggest win of her life over Ostapenko.

