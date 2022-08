Letona Jelena Ostapenko face ce face și iese în evidență. De data aceasta cu ținuta ei roz-leopard, care ustură ochii, cum au scris jurnaliștii francezi.

Jelena Ostapenko a venit din nou cu această combinație țipătoare, unul dintre cele mai ciudate echipamente din tenis.

Ținuta nu i-a mai purtat noroc, ea fiind învinsă în turul doi la Toronto de Alison Riske. A fost 7-6,0-6, 7-5 pentru jucătoarea americană, care o va întâlni în optimi pe Yulia Putintseva.

Ostaenko a fost criticată pentru acest echipament.

"Nu suntem aici să ne batem joc de ținutele jucătorilor și nici de alegerea producătorilor de echipamente, care încearcă cumva să se reînnoiască în fiecare sezon. Dar trebuie să fim vigilenți atunci când anumite limite sunt depășite. Este oarecum cazul jucătoarei letone Jelena Ostapenko care a ales ținuta leopard. Și-a asumat riscuri uriașe cu echipamentul nou, mulți simțind că îi ustură ochii. Alegerea sa face deja mult zgomot pe rețelele de socializare, unde ținuta e aspru criticată", au scris francezii de la welovetennis.fr.

În schimb, organizatorii turneului au apreciat acest look emblematic.

Shoutout to @JelenaOstapenk8 for this *iconic* #NBO22 look 🐆🤩

📸: Gyles Dias pic.twitter.com/UAoznkXNRI