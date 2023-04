Jelena Ostapenko n-a avut milă de Emma Răducanu: ce s-a întâmplat în primul tur la Stuttgart VIDEO

Jelena Ostapenko a făcut un meci senzațional în primul tur la Stuttgart în fața Emmei Răducanu.

Ostapenko a trecut de Emma Răducanu cu 6-2, 6-1 în mai puțin de o oră, partidă care a contat pentru primul tur al Porsche Tennis Grand Prix, turneul de categorie WTA 500 de la Stuttgart.

Letona a zburat în fața Emmei Răducanu, raportul punctelor totale câștigate fiind de 52 la 27.

În turul următor, Ostapenko (locul 22 WTA) va evolua cu Ons Jabeur, locul 4 WTA.

