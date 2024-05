Tenismena Jelena Ostapenko din Letonia, una dintre cele mai nesuferite jucătoare din circuitul WTA, s-a remarcat cu o nouă reacție nepotrivită, la turneul de la Roma.

Jelena Ostapenko a învins-o duminică pe Sara Sorribes Tormo cu 6-4, 5-7, 6-1, calificându-se astfel în optimile de finală.

În timpul partidei, letona Ostapenko a atras însă atenția cu gesturile sale hilare în momentul în care terenul era udat, pe parcursul unei pauze între ghemuri.

Astfel, așezată pe scaun, Ostapenko s-a arătat vizibil deranjată de apropierea copiilor de mingi, care țineau în mână un furtun. După cum se poate vedea mai jos, Ostapenko a lăsat de înțeles că nu-i place mirosul emanat în jurul ei.

Jelena Ostapenko va evolua luni în optimile turneului de la Roma împotriva unei jucătoare din Slovacia venite din calificări, Rebecca Sramkova.

Some players have poker faces.

Jelena Ostapenko is not one of them 😛#IBI24 pic.twitter.com/JCkaQXtbyT