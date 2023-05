Jelena Ostapenko s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roma, nu înainte însă să își dea din nou în petic.

Jucătoarea letonă a trecut de rusoaica Daria Kasatkina în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-0, și va juca în sferturi cu învingătoarea din partida Paula Badosa - Karolina Muchova.

Ostapenko a avut "meciul" ei cu arbitrul de scaun, Marija Cicak, o croată care activează de mulți ani în tenis.

Letona a fost nemulțumită de deciziile acesteia, la un moment dat i-a cerut să cheme supervizorul, după care i-a transmis: "Nu o să mai fii niciodată la meciurile mele!".

Ostapenko o aplaudă ironic pe Marija Cicak

I need at least one Ostapenko clay match per week pic.twitter.com/n1eTlOIR2r

Jelena Ostapenko to Marija Cicak:

Ads

“You will never, ever be at my match again.”

It wouldn’t be a Penko match without a little spice. 🌶️

pic.twitter.com/mpCTB5brig