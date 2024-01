Gest neașteptat: ce a făcut Jelena Ostapenko atunci când a văzut două steaguri ale Ucrainei în tribune VIDEO

Letona Jelena Ostapenko, locul 12 WTA, a întâlnit-o pe Marta Kostyuk, din Ucraina, locul 41 WTA, în sferturile turneului de la Adelaide.

Jelena Ostapenko s-a impus în două seturi, scor 7-5, 6-3, și s-a calificat în semifinale, acolo unde va juca fie cu Elena Rybakina, locul 3 WTA, fie cu Ekaterina Alexandrova, locul 21 WTA.

La finalul partidei, Jelena Ostapenko a văzut steaguri ale Ucrainei în tribune și s-a dus direct în dreptul lor pentru a le semna.

Letona Ostapenko are puternice legături cu Ucraina: tatăl ei, care a murit, s-a născut la Zaporoje, acolo unde bunica ei locuia.

De asemenea, antrenorul ei și partenera de dublu sunt de naționalitate ucrainenaă.

at the end of the match vs Kostyuk, Ostapenko went straight to sign 2 ukrainian flags

her late father was born in Zaporizhzhia, where her grandma lived

coach is ukrainian

doubles partner is ukrainian

both were hosted for a bit in Riga during (at least) the 2022 spring pic.twitter.com/XBJd1k2Par