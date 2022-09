Moment șocant la US Open. Jelena Ostapenko și-a lovit partenera de dublu în timpul meciului din optimi VIDEO

Jelena Ostapenko este din nou în centrul atenției la US Open.

După ce a fost sancționat de arbitrul de scaun pentru injurii spuse în timpul unui meci din turneul de simplu, letona a comis-o din nou.

Ostapenko și-a accidentat colega de dublu Lyudmyla Kichenok, în meciul pierdut cu Garcia și Mladenovic, din optimile de finală, scor 4-6, 2-6.

Tenismena letona a servit direct în spatele lui Kickenok care s-a resimțit destul de puternic după lovitura încasată.

OMGGG she DID IT AGAINNN 😬 pic.twitter.com/hlIkgV2S55