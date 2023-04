Partidă fenomenală între letona Jelena Ostapenko și tunisiana Ons Jabeur în turul al doilea al turneului WTA 500 de la Stuttgart, Porsche Tennis Grand Prix.

Ostapenko venea după victoria lejeră cu Emma Răducanu și părea că e imbatabilă și cu Ons Jabeur. Letona a condus cu 6-1 și 5-3, însă adversara ei a câștigat patru jocuri la rând și și-a adjudecat setul al doilea cu 7-5.

În decisiv, Jabeur s-a impus cu 6-3, însă doar după ce Ostapenko a salvat patru mingi de meci.

Scor final, Ons Jabeur - Jelena Ostapenko 1-6, 7-5, 6-3.

Ons va juca în sferturi cu Haddad Maia sau Rybakina.

Was this point @Ons_Jabeur's key moment today?

She comes back from a set down and takes the 1-6, 7-5, 6-3 victory over Jelena Ostapenko. C’mONS! 👏 pic.twitter.com/jZn9xOib7M