Ce figură e Ostapenko! Cum a reacționat după ce a fost învinsă de Alize Cornet la Roland Garros VIDEO

Jelena Ostapenko rămâne o figură aparte în circuitul WTA, o adevărată binecuvântare pentru fotografi, care au parte de o jucătoare expresivă.

Ostapenko nu s-a dezmințit nici în meciul cu Alize Cornet disputat pe Philippe Chatrier în sesiunea de seară. Ea a avut ceva de reproșat spectatorilor, a intrat în discuții cu arbitrul de scaun, iar la final a dat tot ce avea mai bun.

Învinsă de Alize Cornet, Ostapenko i-a întins acesteia o mână rece, fără se uite la ea, apoi și-a pus mâinile la urechi ca să nu audă aplauzele puiblicului pentru jucătoarea lor favorită.

Ospaenko a atras atenția și cu outfitul ei neobișinuit, care a fost creat de o casă de modă din Letonia. La precdentele turnee, letona nu a avut un contract semnat cu o firmă de echipament sportiv, astfel că îmbina obiecte vestimentare de la Adidas și de la Nike, foștii ei sponsori.

Ostapenko's reaction to the French crowd after losing to Cornet. Someone get this girl some ear plugs pic.twitter.com/e2VStCc0QI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 26, 2022

Iganators we're really scared of an out of form Ostapenko who's now 1-6 in her last 7 matches 😭😭😭 pic.twitter.com/yGSjioUSdL — Ryan (@Some1NamedRyan) May 26, 2022

Ostapenko wasn’t very happy with the crowd tonight.. pic.twitter.com/EFRgfDzUpz — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) May 26, 2022

Someone caption this please. I’m just not creative enough 😂#Ostapenko pic.twitter.com/dCj8crLl88 — Rodney Roesler (@RottenKnee77) May 26, 2022

