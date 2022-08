Letona Jelena Ostapenko (locul 16 WTA) a atras toate privirile la Toronto cu ținuta pe care a purtat-o în primul tur.

Jelena Ostapenko a venit la meciul cu Anhelina Kalinina cu guler și fustă leopard și maiou roz.

"Jelena Ostapenko a inventat moda, din întâmplare mai joacă și tenis", a comentat un fan pe twitter. Iar un român a scris: "La noi în țară am spune că s-a îmbrăcat de la Dragonul Roșu".

Totuși, jucătoarea letonă s-a simțit confortabil în acest outfit și a trecut de Kalinina fără probmele, scor 6-4, 6-2.

Ea va juca în turul al doilea împotriva americancei Alison Riske, care a învins-o pe Petra Kvitova în prima rundă a turneului WTA 1000 de la Toronto.

Un duel între Oetapenko și Simona Halep e posibil în semifinale.

Ostapenko invented fashion, she just happens to play tennis pic.twitter.com/Faybg4gQlX