Jelena Ostapenko, favorita numărul unu, eliminată de la Birmingham! Letona a fost un car de nervi VIDEO

Letona Jelena Ostapenko, favorita numărul unu a turneului de la Birmingham, a fost eliminată încă din turul al doilea.

Ostapenko a fost învinsă de Dayana Yastremska, după un meci maraton. Jucătoarea din Ucraina s-a impus cu 3-6, 7-5, 7-5 la capătul a două ore și 16 minute de joc.

Ostapenko a reacționat în stilul caracterstic, a fost extrem de rece, și a plecat fără să salute publicul, aruncând o sticlă de plastic la coș cu un gest nervos. Ostapenko a fost nemulțumită probabil pentru că spectatorii au fost mai aproape de jucătoarea din Ucraina.

Acum, Simona Halep devine principala favorită a turneului de la Birmingham.

Yastremska ar putea juca în sferturile de finală cu Gabriela Ruse, care are meci de la această oră cu Shuai Zhang (China).

Feeling the love in Birmingham 🫶

🇺🇦 @D_Yastremska comes from a set down to take out top seed Ostapenko and reach the #RothesayClassic quarterfinals! pic.twitter.com/KVoz4Muppt