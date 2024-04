Tunisianca Ons Jabeur, cap de serie numărul opt, s-a calificat luni în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, după ce a învins-o pe letona Jelena Ostapenko (cap de serie numărul 9), cu 6-4, 6-0.

Jabeur, care acum conduce cu 3-2 la duelurile directe cu Ostapenko, va juca în sferturi cu învingătoarea dintre americancele Coco Gauff (a treia favorită) şi Madison Keys (cap de serie numărul 18).

Pentru Jabeur, campioana din 2022, a fost a noua sa victorie consecutivă la Madrid.

În ceea ce-o privește pe Ostapenko, una dintre cele mai nesuferite jucătoare din circuit, letona s-a remarcat cu o reacție de furie la adresa boxei tunisiencei, acolo unde se afla și soțul lui Ons Jabeur. Ostapenko a reacționat nervos din cauza încurajărilor frenetice de care a avut parte Jabeur de la apropiații săi.

Jabeur's box has been annoying as hell and Penko is extremely fed up with them 😅 pic.twitter.com/NrMV6RV7f0