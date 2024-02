Performanță remarcabilă în WTA. Al patrulea trofeu al anului pentru letona Ostapenko

Jucătoarea letonă de tenis Jelena Ostapenko, numărul 12 mondial, a câştigat turneul WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 802.237 de euro, în finala căruia a învins-o duminică în două seturi, 6-2, 6-3, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (locul 21 WTA).

Duelul dintre primele două favorite ale acestei competiţii a durat 71 de minute, Ostapenko trecându-şi în palmares la final al doilea titlu al sezonului, după cel cucerit luna trecută la Adelaide (Australia), unde a eliminat-o pe Alexandrova în semifinale.

De asemenea, pentru Ostapenko e al patrulea trofeu câștigat în 2024, dacă le punem aici și pe cele pentru victoria la dublu de la Brisbane și pentru finala pierdută, tot la dublu, la Australian Open.

Cele două jucătoare s-au înfruntat pentru a zecea oară, iar scorul general este acum egal, 5-5.

Jelena Ostapenko, campioană la Roland Garros în 2017, după o finală câştigată în faţa româncei Simona Halep, a cucerit duminică al optulea său trofeu în circuitul profesionist.

Jelena Ostapenko has won a trophy in every event she’s played in 2024.

✅Brisbane - Doubles Champion 🏆

✅Adelaide - Singles Champion 🏆

✅Australian Open - Doubles Finalist🥈

✅Linz - Singles Champion 🏆

Confident & thriving. 🇱🇻 pic.twitter.com/EAF7olvUnT