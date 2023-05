Letona Ostapenko a comis-o din nou. Ce-a putut să-i spună arbitrului la Roma VIDEO

Letona Jelena Ostapenko (20 WTA), poate cea mai detestată jucătoare din circuitul mondial, a avut o nouă ieșire necontrolată, în timpul meciului din optimile de finală la WTA Roma.

Letona Ostapenko s-a calificat în sferturi după ce a învins-o pe rusoaica Daria Kasatkina (9 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-0, dar s-a remarcat negativ cu un schimb dur de replici cu arbitra de scaun, Marija Cicak.

Astfel, deranjată de faptul că nu i s-a dat dreptate, Jelena Ostapenko a răbufnit: „Nu vei mai fi niciodată, dar niciodată, la un meci de-al meu!”

Jelena Ostapenko to Marija Cicak:

“You will never, ever be at my match again.”

