Letona Ostapenko, meci memorabil la Birmingham. Scorul incredibil pe care a reușit să-l întoarcă

Jucătoarea letonă de tenis Jelena Ostapenko (17 WTA, favorită nr. 2) s-a calificat vineri în semifinalele turneului WTA 250 de la Birmingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 259.203 euro, după ce a învins-o în sferturi, cu 6-4, 5-7, 2-6, pe poloneza Magdalena Frech (72 WTA), cea care a trecut anterior de Sorana Cîrstea.

Ostapenko s-a impus după 2 ore şi un sfert, ambele jucătoare reuşind câte 8 aşi, letona făcând 9 duble greşeli, iar poloneza 3.

Remarcabil e faptul că letona a întors soarta meciului de la 0-1 la seturi, 1-4 în setul doi și 0-40.

Letona va juca în penultimul act cu învingătoarea din partida care le opune pe britanica Harriet Dart (134 WTA) şi rusoaica Anastasia Potapova (21 WTA, favorită nr. 4).

Jelena was down 4-6 1-4, 0-40 & somehow won this match.

The way her form turns off & on like a light switch will always be mind-boggling to me..

✅Into SF

But when it’s on, Penko Power is truly scary. pic.twitter.com/01leMPyR2r