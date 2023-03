Meci nebun la Indian Wells. Ce-a pățit letona Ostapenko după ce a câștigat primul set cu 6-0

Turul al treilea al turneului WTA 1000 de la Indian Wells a programat un duel spectaculos între Petra Kvitova din Cehia (15 WTA) și letona Jelena Ostapenko (25 WTA).

Desfășurarea scorului a fost una nebună, Kvitova impunându-se după ce a pierdut primul set la zero și după ce l-a câștigat la fel pe al doilea, scor final 0-6, 6-0, 6-4.

În optimi, Petra Kvitova va evolua contra americancei Jessica Pegula.

An extraordinary comeback 🤯@Petra_Kvitova completes a WILD 0-6, 6-0, 6-4 victory over Ostapenko and next faces Pegula.#TennisParadise pic.twitter.com/ttVM1reG3M