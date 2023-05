Meciul pe care letona Ostapenko îl va ține minte toată viața. Ce s-a întâmplat după ce a pierdut 16 puncte la rând

Jucătoarea letonă Jelena Ostapenko (20 WTA) s-a calificat duminică în optimile de finală la WTA Roma în urma unui meci fabulos.

Jelena Ostapenko s-a impus în fața Barborei Krejcikova din Cehia (13 WTA) cu 7-6, 6-0, desfășurarea scorului fiind una impresionantă.

Astfel, Ostapenko a revenit miraculos după ce a fost condusă cu 5-1 în primul set, pierzând nu mai puțin de 16 puncte la rând.

Mai mult, în setul al doilea, Ostapenko nu i-a mai dat nici o șansă rivalei, Krejcikova adunând doar 5 puncte.

Jelena Ostapenko beats Barbora Krejcikova 7-6 (2) 6-0 in Rome R3

From being down 1-5 in set 1, Jelena decided it was time to play her best tennis

She only lost 5 points in set 2 👀

The highs & lows of Jelena will always be fascinating

✅Into Rome R16

A force of nature 🇱🇻 pic.twitter.com/257JI7ywAc