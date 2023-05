Ostapenko nu s-a mai bucurat atât de când a bătut-o pe Halep în finala Roland-Garros

Tenismena letonă Jelena Ostapenko (20 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, cea mai bună performanță a sa pe zgură de la triumful la Roland-Garros, în 2017.

În sferturi la Roma, Ostapenko a învins-o pe iberica Paula Badosa (35 WTA), cu 6-2, 4-6, 6-3.

Statisticienii au remarcat faptul că Ostapenko a bifat astfel prima sa semifinală în capitala Italiei, dar și prima semifinală pe zgură de la succesul de la Roland-Garros, în 2017, atunci când a învins-o în ultimul act pe românca Simona Halep.

Ostapenko va evolua în semifinale la Roma cu învingătoarea meciului Iga Swiatek - Elena Rîbakina.

