S-a stricat prietenia dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko: reacția de la finalul partidei e grăitoare VIDEO

Sorana Cîrstea, locul 34 WTA, a fost eliminată, vineri, de letona Jelena Ostapenko, numărul 20 mondial şi favorită 20, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Roma.

Ostapenko s-a impus cu scorul de 6-3, 3-6, 2-6, în două ore şi 14 minute. În setul decisiv, la 5-1 pentru Ostapenko, Sorana Cîrstea a salvat şase mingi de meci şi făcut break, atunci scorul devenind 5-2. Însă la game-ul următor, Ostapenko nu a mai ratat mingea de meci şi s-a impus în faţa româncei.

Pentru participarea în turul doi, Sorana Cîrstea a obţinut 12.652 de euro şi 35 de puncte.

În urmă cu câțiva ani, Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko erau bune prietene, jucau împreună la dublu, iar tenismena noastră chiar a mers la Riga pentru a petrece câteva zile în compania jucătoarei letone.

În ultimul timp, relațiile s-au mai răcit, iar elocventă este strângerea de mână de la finalul partidei. A fost un salut pe fugă, fără îmbrățișări sau multe cuvinte de incurajare.

Another slow start by Sorana today, as Ostapenko took the 1st set. Sori then adjusted and controlled the 2nd set to force a 3rd. But in the final set, while making every game close, Sori couldn't stop Ostapenko. Jelena Ostapenko defeated Sorana Cirstea 6-3, 3-6, 6-2. pic.twitter.com/WgVVzhJMED