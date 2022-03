Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a anunțat, marți după-amiază, că a fost testată pozitiv pentru Covid-19.

Psaki, în vârstă de 43 de ani, și-a făcut testul în contextul în care urma să îl însoțească pe președintele Joe Biden în călătoria la Bruxelles și Varșovia.

Today, in preparation for travel to Europe, I took a PCR test this morning. That test came back positive, which means I will be adhering to CDC guidance and no longer be traveling on the President’s trip to Europe.