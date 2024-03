Cea mai cunoscută vedetă din filmele pentru adulți a ajuns în scaunul cu rotile. Medicii nu i-au mai dat mult de trăit

Jenna Jameson, fosta actriță de filme pentru adulți, în vârstă de 49 de ani, a fost diagnosticată cu sindromul Guillain-Barré, o boală autoimună rară care afectează sistemul imunitar și atacă sistemul nervos periferic.

Medicii nu i-au mai dat mult de trăit, astfel că după ce a primit vestea, actrița a părăsit spitalul în care era internată de câteva luni și a decis să adopte o abordare holistică a situației ei.

„Când mi s-a spus pentru prima dată că nu mai aveam foarte mult de trăit, cred că am clacat. Nu prea știam cum să diger asta”, a spus actrița într-un interviu din august 2023, conform Digi24.

Acum, Jenna este complet schimbată și de nerecunoscut. Din cauza atrofierii musculaturii picioarelor, actrița este în imposibilitatea de a merge fără ajutor. „Mi-am pierdut capacitatea de a merge acum peste un an și am crezut că am terminat. M-am luptat pentru a reveni și încerc constant să devin un om mai bun la exterior, dar mai important - la interior”, a dezvăluit ea, postând o fotografie, care arată starea ei actuală.

Jenna Jameson este din Las Vegas și a fost numită "Regina Porno". Ea a apărut pentru prima dată într-un film erotic în anul 1993 după ce lucrase ca stripteoză stripper și model. În 1996, ea a câștigat trei premii pentru debutanți din partea organizațiilor pornografice de film. De atunci ea a câștigat mai mult de 20 de premii pentru filme pentru adulți.

