Jenni Hermoso, despre președintele federației: Singurul lucru pe care mi-l amintesc sunt mâinile lui pe capul meu şi sărutul lui pe gura mea. Am fost șocată

Emisiunea Codigo 10 de pe canalul spaniol Cuatro a difuzat integral mărturia lui Jenni Hermoso în faţa justiţiei după ce Luis Rubiales, pe atunci preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal, a sărutat-o forţat în timpul sărbătoririi titlului mondial câştigat de echipa naţională feminină spaniolă la 20 august.

"La ceremonia de decernare a medaliilor, el mi-a dat medalia", explică ea. "Am salutat-o pe regină, am îmbrăţişat-o pe fiica ei şi următoarea persoană a fost Rubiales. L-am îmbrăţişat şi primul lucru pe care l-am spus când l-am îmbrăţişat a fost Ce am reuşit!, iar el a sărit pe mine şi am rămas mască. Când a coborât, singurul lucru pe care mi-l amintesc este că mi-a spus: Am câştigat această Cupă Mondială datorită ţie. Singurul lucru pe care mi-l amintesc sunt mâinile lui pe capul meu şi sărutul lui pe gura mea", a afirmat sportiva.

"Nu, nu mă aşteptam la asta", adaugă ea. "Cum aş fi putut să mă aştept la aşa ceva pe această scenă, la o finală de Cupa Mondială? În acel moment, am fost şocată de această modalitate de a sărbători. Un eveniment istoric care ne-a costat foarte mult. În niciun moment nu m-aş fi aşteptat să se întâmple aşa ceva. Da, doar din cauza adrenalinei l-am îmbrăţişat, era o persoană de încredere şi nimeni nu s-ar fi aşteptat la aşa ceva, oricât de spontan ar fi fost. Nu am avut timp să reacţionez. A durat câteva secunde şi instantaneu am ieşit de pe scenă alături de coechipierele mele. Primul lucru pe care le-am spus Alexiei (Putellas) şi Irènei (Paredes) a fost: Hei, Rubiales tocmai m-a sărutat pe gură. Alexia mi-a spus: Ce spui? Iar eu am spus: Da, da. Foarte tare."

Jenni Hermoso, acum jucătoare la clubul mexican Pachuca, explică faptul că s-a forţat să sărbătorească titlul mondial pentru a nu lăsa acest gest să strice acest moment istoric. "Ne întoarcem la vestiare", spune ea. "Este o atmosferă de petrecere. Suntem campioane. Nu ne-am imaginat acest lucru. Iar la final, sentimentul meu în acel moment a fost că nu puteam să distrag atenţia de la evenimentul care se întâmplase. Eram în istorie.Trebuia să profităm de ceva pentru care luptasem atât de mult să obţinem".

"În acel moment, am încercat să strâng din dinţi şi să continui să mă bucur alături de coechipierele mele. Nu am vrut să regret că nu m-am bucurat de acel moment. A fost clar ce s-a întâmplat. Le-am transmis colegelor mele imediat ce am coborât. Nu văzusem imaginea sărutului până când nu mi-au arătat-o în vestiar. Când vezi imaginile, e ca şi cum... A fost adevărat?

Ea continuă să vorbească pe larg despre presiunea la care au fost supuşi Rubiales şi anturajul său pe măsură ce controversa sărutului a luat amploare. "Mi-a spus: Jenni, Jenni, se vorbeşte foarte mult despre sărut. I-am spus că nu era corect. I-am spus: Ştii că o să te duci la fund. Pentru că, în cele din urmă, a făcut-o în faţa tuturor. Mi-a explicat din nou momentul sărutului, iar eu i-am spus: Nu trebuie să-mi explici nimic. Apoi mi-a spus că trebuie să meargă la vestiar pentru a spune câteva cuvinte şi cred că era deja conştient de ceea ce se întâmplă.

Când a sosit, a încercat să deturneze puţin subiectul şi ne-a spus că avem o excursie plătită la Ibiza, dacă o dorim. Acest lucru se referă şi la modul în care a tratat-o. M-a apucat de umăr pentru că eram lângă el când am intrat împreună în vestiare. Acolo, am început să mă simt inconfortabil şi mi-am dat seama că se întâmpla ceva mai serios".

În această lungă relatare, jucătoarea a fost emoţionată. "Nu am ieşit din casă, de ce trebuie să sufăr? Nu cred că meritam să trec prin toate astea. Mi-au pătat imaginea şi am simţit că nimeni nu mă protejează".

După mai multe săptămâni în care a încercat să-şi salveze locul de muncă, Luis Rubiales a demisionat în cele din urmă la 11 septembrie.

