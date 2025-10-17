Victima ”sărutului forțat” revine la națională! Ce s-a întâmplat cu președintele agresor

Autor: Teodor Serban
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 17:35
107 citiri
Victima ”sărutului forțat” revine la națională! Ce s-a întâmplat cu președintele agresor
Rubiales a sărutat-o pe Hermoso FOTO Captura X

Noua antrenoare a echipei Spaniei, Sonia Bermudez, a anunţat vineri prima listă de convocări, care include revenirea lui Jenni Hermoso şi Mapi Leon, în vederea semifinalelor Ligii Naţiunilor împotriva Suediei, la sfârşitul lunii octombrie, relatează AFP.

Hermoso, cea mai bună marcatoare din istoria echipei feminine spaniole (57 de goluri), nu mai fusese convocată de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, nefiind inclusă în planurile antrenorului de atunci, Montse Tome. Astfel, ea a ratat Europenele din iulie, unde coechipierele sale au pierdut în finală împotriva Angliei.

Atacanta a fost victima unui „sărut forţat” din partea preşedintelui de atunci al federaţiei spaniole, Luis Rubiales, la finalul Cupei Mondiale din 2023, câştigată de Spania. Rubiales a fost demis din funcţie şi condamnat pentru agresiune sexuală.

Hermoso şi-a continuat cariera în Mexic, unde joacă pentru Tigres.

La rândul său, Mapi Leon nu mai fusese selecţionată de trei ani. Fundaşul a făcea parte din cele cincisprezece greviste care ceruseră demisia antrenorului de atunci, Jorge Vilda.

Bermudez a decis să îi acorde o şansă tinerei şi promiţătoarei mijlocaşe a FC Barcelona, Clara Serrajordi, în vârstă de doar 17 ani.

Spania, câştigătoare a ultimei Ligi Naţiunilor şi condusă de tripla câştigătoare a Balonului de Aur, Aitana Bonmati, va primi Suedia la Malaga în 24 octombrie, înaintea meciului retur de la Göteborg, în 28.

Lotul Spaniei (23):

Portari (3): Cata Coll, Adriana Nanclares, Eunate Estralaga.

Fundaşi (7): Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi Leon, Jana Fernandez, Maria Mendez, Lucia Corrales.

Mijlocaşe (6): Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benitez, Aitana Bonmati, Vicky Lopez, Clara Serrajordi.

Atacante (7): Jenni Hermoso, Mariona Caldentey, Esther Gonzalez, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Eva Navarro, Cristina Martin-Prieto.

Tragedie în fotbal. Președintele clubului a fost împușcat mortal
Tragedie în fotbal. Președintele clubului a fost împușcat mortal
Preşedintele unui club de fotbal din divizia a doua cipriotă a fost împuşcat mortal vineri în oraşul Limassol, a declarat poliţia, potrivit Reuters. Victima, identificată de poliţie ca...
Proteste violente în Peru. Un bărbat a murit după ce a fost împușcat. „Toată lumea trebuie să plece!” VIDEO
Proteste violente în Peru. Un bărbat a murit după ce a fost împușcat. „Toată lumea trebuie să plece!” VIDEO
Cel puţin o persoană a murit şi zeci de poliţişti au fost răniţi în timpul unor ample proteste desfăşurate în Peru, la adresa preşedintelui Jose Jeri, care a preluat puterea în urmă...
#Jenni Hermoso, #victima, #sarut, #nationala, #presedinte , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victima ”sărutului forțat” revine la națională! Ce s-a întâmplat cu președintele agresor
  2. Gigi Becali intervine în disputa dintre Lucescu și finul său: "Rădoi se crede învățătorul mapamondului! Vezi-ți de căciula ta"
  3. Selecționerul naționalei revine cu o reacție și mai dură: "Rădoi să învețe să citească! El nu înțelege"
  4. Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski și-a dat acordul pentru transferul la rivală
  5. Lovitura pe care a primit-o Cristi Chivu înainte de marea întâlnire cu AS Roma, fosta lui echipă
  6. Crește ritmul! Câte bilete s-au vândut la derby-ul dintre Dinamo și Rapid
  7. Mircea Lucescu i-a dat răspunsul lui Mirel Rădoi: ”Am greșit când am spus că îl stimez”
  8. Mirel Rădoi îl distruge pe Mircea Lucescu: "Mi se pare șocant! Mizerii de genul ăsta trebuie să dispară"
  9. Tragedie în fotbal. Președintele clubului a fost împușcat mortal
  10. Osaka, tărâm românesc! Câți bani au câștigat româncele după calificarea în semifinale