Victima ”sărutului forțat” revine la națională! Ce s-a întâmplat cu președintele agresor

Noua antrenoare a echipei Spaniei, Sonia Bermudez, a anunţat vineri prima listă de convocări, care include revenirea lui Jenni Hermoso şi Mapi Leon, în vederea semifinalelor Ligii Naţiunilor împotriva Suediei, la sfârşitul lunii octombrie, relatează AFP.

Hermoso, cea mai bună marcatoare din istoria echipei feminine spaniole (57 de goluri), nu mai fusese convocată de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, nefiind inclusă în planurile antrenorului de atunci, Montse Tome. Astfel, ea a ratat Europenele din iulie, unde coechipierele sale au pierdut în finală împotriva Angliei.

Atacanta a fost victima unui „sărut forţat” din partea preşedintelui de atunci al federaţiei spaniole, Luis Rubiales, la finalul Cupei Mondiale din 2023, câştigată de Spania. Rubiales a fost demis din funcţie şi condamnat pentru agresiune sexuală.

Hermoso şi-a continuat cariera în Mexic, unde joacă pentru Tigres.

La rândul său, Mapi Leon nu mai fusese selecţionată de trei ani. Fundaşul a făcea parte din cele cincisprezece greviste care ceruseră demisia antrenorului de atunci, Jorge Vilda.

Bermudez a decis să îi acorde o şansă tinerei şi promiţătoarei mijlocaşe a FC Barcelona, Clara Serrajordi, în vârstă de doar 17 ani.

Spania, câştigătoare a ultimei Ligi Naţiunilor şi condusă de tripla câştigătoare a Balonului de Aur, Aitana Bonmati, va primi Suedia la Malaga în 24 octombrie, înaintea meciului retur de la Göteborg, în 28.

Lotul Spaniei (23):

Portari (3): Cata Coll, Adriana Nanclares, Eunate Estralaga.

Fundaşi (7): Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi Leon, Jana Fernandez, Maria Mendez, Lucia Corrales.

Mijlocaşe (6): Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benitez, Aitana Bonmati, Vicky Lopez, Clara Serrajordi.

Atacante (7): Jenni Hermoso, Mariona Caldentey, Esther Gonzalez, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Eva Navarro, Cristina Martin-Prieto.

Ads