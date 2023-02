Vedeta filmelor pentru adulți care a ajuns să trăiască în canale, printre șobolani și cerșetori

Cândva una dintre cele mai faimoase vedete din lume, Jenni Lee abia dacă mai poate fi recunoscută acum, în timp ce trăiește ca o "cârtiță" sub Las Vegas Strip, în tuneluri fără căldură, lumină sau apă curentă.

Conform mirror.co.uk, femeia de 40 de ani, pe numele real Stephanie Sadorra, face parte dintr-o comunitate subterană secretă, supraviețuind fără căldură, lumină sau apă curentă alături de unele dintre cele mai vulnerabile și periculoase persoane din societate.

Jenni a devenit celebră ca model la vârsta de 19 ani, începând să filmeze reclame înainte de a filma primul ei film pentru adulți la 21 de ani.

A fost descoperită de o televiziune olandeză

Dar viața ei este complet diferită acum, când își împarte casa cu șobolani și gândaci în cele 320 de kilometri de tuneluri "bântuite" care șerpuiesc sub Las Vegas și faimosul Sunset Strip.

În august 2019, la trei ani de la ultimul ei credit în filme pentru adulți, Jenni a fost găsită din întâmplare trăind sub pământ de către o echipă de televiziune olandeză care filma acolo.

La acel moment, ea se afla încă pe locul 119 în topul Pornhub al celor mai bune actrițe porno, avea zeci de mii de abonați și fusese vizionată de 130 de milioane de persoane.

Actrița, originară din Clarksville, Tennessee, le-a spus realizatorilor de documentare, care au dat peste ea din întâmplare, că a avut un pic prea mult succes."De fapt, am devenit foarte faimoasă. Poate un pic prea faimoasă", a explicat ea. "Ar trebui să fiu încă în top 100 pe o listă undeva. Eram atât de sexy".

Cu toate acestea, în ciuda condițiilor dure din buncărul subteran, Jenni a explicat că noua ei realitate are și avantaje."Nu este atât de dificil pe cât ați putea crede, toată lumea este foarte respectuoasă. Toată lumea este bună cu ceilalți. Sunt fericită, am tot ce am nevoie aici. Oamenii sunt mai acceptabili în subteran", a spus Jenni, care nu a explicat cum a trecut de la viața în Penthouse și Hustler la a trăi sub pământ.

Stă cu cerșetori și escroci

Labirintul de tuneluri a fost construit pentru a proteja orașul de deasupra de inundații bruște, ceea ce înseamnă că locuitorii sunt în permanență expuși riscului de inundații.

Atunci când plouă, tunelurile sunt adesea inundate de apă, astfel încât locuințele improvizate pe care oamenii au reușit să și le creeze sunt măturate de ape.

În ciuda greutăților, aceștia au construit o comunitate subterană foarte unită, incluzând muncitori cu normă întreagă, cerșetori și escroci.

Jenni a spus: "Îmi place că aceste greutăți creează camaraderie. Simt că îți faci mai mulți prieteni adevărați."

Cu toate acestea, nu este un paradis, deoarece cei care trăiesc în tuneluri au fost martorii unor priveliști îngrozitoare, inclusiv atacuri macabre și chiar crime cu sânge rece.

