Jennifer Aniston, mai sexy ca niciodată la 53 de ani: adevărul despre mariajul cu Brad Pitt și marea dramă a actriței FOTO

Jennifer Aniston este protagonista unui pictorial sexy pentru revista Allure.

Pentru numărul din decembrie 2022 al publicației, care a fost publicat online miercuri, 9 noiembrie, Aniston, în vârstă de 53 de ani, arăta senzațional într-un mic top negru marca Chanel.

În afara imaginilor provocatoare, Aniston a vorbit într-un interviu despre marea dramă a vieții ei: faptul că nu a reușit să aibă copii.

"Am încercat orice, ceaiuri chinezești, fertilizare in vitro. Aș fi dat orice dacă cineva îmi spunea să îmi îngheț ovocitele. Dar asta e acum, barca a plecat din port, nu mai mă gândesc la asta și îmi face bine, pentru că nu mai sunt blocată în această poveste.

Aș spune că mi s-au întâmplat multe lucruri urâte, dar nu regret nimic pentru că așa a fost să fie. Dacă nu s-ar fi întâmplat aș fi rămas tot o persoană nervoasă, temătoare, nesigură. Acum pot să spun La naiba cu totul!".

Jennifer Aniston a vorbit și despre căsătoria ei cu Brad Pitt și despre zvonurile conform cărora superstarul american a părăsit-o pentru că nu i-a dăruit copii.

"S-a spus că motivul pentru care soțul meu m-a părăsit, de ce ne-am despărțit și ne-am încheiat căsnicia, a fost pentru că nu i-aș dărui un copil. Au fost minciuni absolute. Nu am nimic de ascuns în acest moment".

Căsătoria de cinci ani a lui Aniston cu actorul Brad Pitt s-a încheiat în 2005. Apoi, Jennifer a fost cu Justin Theroux din 2011 până în 2018 (s-au căsătorit în 2015).

E dispusă Jennifer să meargă la altar din nou? "Niciodată să nu spui niciopdată. Mi-ar plăcea o relație".

