Jennifer Aniston, într-o nouă relație. Cine este iubitul actriței FOTO

Jennifer Aniston a făcut publică relația sa cu Jim Curtis printr-o postare emoționantă pe Instagram.

Actrița de 56 de ani, cunoscută în întreaga lume pentru rolul său din „Friends”, a publicat o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează pe partenerul ei și a adăugat o urare specială de ziua lui de naștere.

„La mulți ani, iubirea mea. Te prețuiesc”.

Ads

Imaginea surprinde momentul intim dintre cei doi, zâmbind și ținându-se de mâini, iar fanii au reacționat imediat cu entuziasm.

Ads

Deși actrița a preferat discreția în ultimele luni, semnele relației au fost vizibile încă din această vară. La premiera sezonului patru din The Morning Show, Jennifer a evitat să ofere detalii despre Jim Curtis, însă când reporterii Entertainment Tonight au întrebat-o despre hipnoterapeutul cu care formează cuplu, a mărturisit: „Este foarte drăguț”. În cadrul aceluiași eveniment, publicația People a precizat că Curtis a fost prezent și a susținut-o discret de la distanță.

Relația lor a fost semnalată pentru prima dată oficial în iulie 2025, când cei doi au fost surprinși pe un iaht în Mallorca, în compania lui Jason Bateman, a soției sale, Amanda Anka, și a lui Amy Schumer. O sursă a declarat pentru People: „Se întâlnesc ocazional și se distrează” și „se văd de câteva luni”. Aceeași persoană a adăugat: „S-au cunoscut prin intermediul unui prieten și au început ca amici. Jen îi citise cartea și era familiarizată cu activitatea lui. Este foarte diferit de bărbații cu care s-a mai întâlnit ea până acum”.

Ads

În august, o altă sursă apropiată a confirmat pentru People că relația evoluează pozitiv: „Este minunat să fii în preajma lui, iar prietenii apropiați ai lui Jen îl adoră”. Despre Jim Curtis, sursa a mai spus: „Are această energie calmă și sigură. Jen o iubește. Ea se simte foarte protejată lângă el”.

Jennifer Aniston le-a oferit fanilor și câteva indicii vizuale despre relație printr-o postare pe Instagram din această vară. Printre fotografiile cu Courteney Cox, Sandra Bullock și Adam Sandler, fanii au observat o imagine de final, în care Curtis privea apusul pe plajă, cu spatele la cameră, acompaniind mesajul „Mulțumesc, vară”.

Cine este Jim Curtis

Jim Curtis, în vârstă de 49 de ani, se descrie drept „coach și hipnoterapeut”. În cartea sa din 2017, The Stimulati Experience, el mărturisea despre viața sa sentimentală: „Nu pot să îmi păstrez o iubită pentru că mă plictisesc”.

Curtis a mai mărturisit: „Mi-aș dori să am o relație mai bună cu fiul meu, dar locuiește cu mama lui cea mai mare parte a timpului și este supărat pe mine”.

Ads

Page Six a oferit detalii despre viața personală a lui Jim Curtis, inclusiv despre fiul său adolescent, Aidan, care locuiește cu mama sa, Rachel Napolitano, în nordul statului New York. Curtis și Rachel s-au cunoscut în 1999, s-au căsătorit în 2003 și au divorțat după nașterea fiului lor.

În cartea sa, Curtis a vorbit și despre alte relații eșuate, recunoscând că, în timpul unei despărțiri, „a ajuns să își spioneze fosta iubită și pe noul ei partener pe Facebook”, ceea ce l-a făcut să simtă că „nu este suficient”. De asemenea, el a dezvăluit că obișnuiește să își noteze „detaliile rușinii” pe bilețele de hârtie, pe care apoi le arde.

Ads