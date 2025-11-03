Jennifer Lawrence, dezvăluiri sincere despre depresia postpartum. Cum i-a influențat cariera: „Doar aceste informații m-au ajutat”

Jennifer Lawrence a mărturisit că experiența dificilă cu anxietatea postpartum, după nașterea celui de-al doilea copil, a fost o sursă importantă de inspirație pentru rolul său din filmul Die My Love.

Actrița, în vârstă de 35 de ani, interpretează în această comedie neagră cu accente dramatice pe Grace, o mamă singură care se confruntă cu provocările maternității. Pentru a se apropia cât mai mult de personaj, Jennifer s-a bazat pe propria experiență ca mamă, mai ales în perioada de după venirea pe lume a fiului ei Louie.

Vedeta, care mai are un băiețel de trei ani, Cy, cu soțul ei, Cooke Maroney, a explicat pentru People:

„Nu am avut probleme serioase cu anxietatea postpartum decât după al doilea copil. Cred că asta a adăugat o nouă dimensiune. Nu e nevoie să fii părinte ca să joci un părinte, dar a fost util să știu ce necesități are un copil atât de mic și ce caută. Doar aceste informații m-au ajutat.”

Cum a influențat-o în cariera de actriță

Într-un alt interviu, actrița a dezvăluit că a trebuit să danseze goală alături de Robert Pattinson în cadrul filmului, după ce regizoarea Lynne Ramsay i-a provocat să participe la lecții de dans interpretativ. Lawrence a povestit că momentul a fost extrem de stânjenitor, mai ales că cerința de a repeta coregrafia fără haine a venit chiar în prima zi de filmare:

Ads

„Ne-am rușinat amândoi destul de ușor și, cum nu ne cunoșteam prea bine, a fost total jenant. Apoi, în prima zi de filmare, Lynne ne-a întrebat dacă ne mai amintim ce am făcut la repetiții și ne-a cerut să o facem goi!”

La emisiunea The Graham Norton Show, Jennifer a glumit despre scena nud: „Ar fi trebuit să spun nu? Păreți cu toții șocați.”

În trecut, actrița a mai povestit că înainte de a naște primul copil, Cy, se confrunta cu multe îndoieli legate de maternitate și nu știa la ce să se aștepte sau cum se va descurca. Pentru Vogue, ea a spus:

„E înfricoșător să vorbești despre maternitate, pentru că experiența e diferită pentru fiecare. Dacă spun că a fost minunat de la început, unele persoane s-ar putea simți prost. Din fericire, am prietene care mi-au spus sincer: E greu. Poate nu te vei conecta imediat. Poate nu te vei îndrăgosti de copil din prima clipă. Așa m-am simțit pregătită să fiu blândă cu mine însămi.”

Jennifer a amintit și un moment de sinceritate maternă: „Mergeam la plimbare cu una dintre cele mai bune prietene ale mele, însărcinată în luna a noua, și îi spuneam: Toată lumea zice că o să-mi iubesc copilul mai mult decât pisica mea. Dar nu cred. Poate îl voi iubi la fel de mult ca pe pisica mea?”

Ads