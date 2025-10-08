Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună după divorț. Artista i-a transmis un mesaj surprinzător fostului soț VIDEO

Jennifer Lopez și Ben Affleck au reapărut împreună în fața publicului, stârnind admirație și surprindere la premiera musicalului „Kiss of the Spider Woman” din New York. Chiar dacă au divorțat în 2025, cei doi au demonstrat că pot păstra o relație civilizată, pozând zâmbitori pe covorul roșu.

Jennifer Lopez, în vârstă de 56 de ani, a strălucit într-o rochie spectaculoasă din colecția Harris Reed primăvară 2026, interpretând rolul principal în musicalul regizat de Bill Condon. Alături de ea, Ben Affleck, 53 de ani, producător executiv al filmului prin compania Artists Equity, a fost prezent pentru a susține proiectul și a vorbit cu presa despre acesta.

Pe scenă, înainte de proiecția filmului, artista și-a exprimat recunoștința față de fostul soț: „Mulțumesc, Ben, acest film nu ar fi existat fără tine și fără Artists Equity”, a spus Jennifer Lopez, vizibil emoționată.

Ads

Într-un interviu pentru emisiunea TODAY, Jennifer a subliniat încă o dată importanța lui Affleck în realizarea producției: „Dacă nu era Ben, filmul nu s-ar fi făcut. Îi voi fi mereu recunoscătoare pentru asta.” Artista a dezvăluit că filmările au venit într-un moment dificil din viața ei, după despărțire: „A fost o perioadă grea… dar acest film m-a ajutat să merg mai departe. Este despre cum arta ne salvează în cele mai grele momente din viață”, a mărturisit ea.

„Kiss of the Spider Woman” este reinterpretarea musicalului de pe Broadway din 1993 și a filmului din 1985, inspirate din romanul scriitorului argentinian Manuel Puig. Jennifer Lopez joacă rolul divei de cinema Ingrid Luna, alături de Diego Luna și Tonatiuh. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Sundance în 2025.

Ads