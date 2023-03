Suma fabuloasa castigata de Jennifer Lopez in 40 de minute de show

Chiar daca are o avere de aproximativ 400 de milioane de dolari, Jennifer Lopez nu rateaza nicio ocazie pentru a mai adauga ceva la activul sau financiar fabulos.

Conform Las Manitas, in luna noiembrie a acestui an, solista a castigat 1,75 milioane de dolari pentru un show de doar 40 minute in cadrul unei petreceri private in Macao.

Lopez a interpretat cateva dintre melodiile sale celebre in fata unui grup restrans de magnati din domeniul cazinourilor de lux.

Totodata, actrita a primit cateva mii de dolari in avans, numai pentru cheltuielile de calatorie si cazare. Solista a venit insotita de toata echipa sa de dansatori si muzicieni.

In 2011, solista a mai castigat cate 1,5 milioane de dolari din doua concerte private sutinute in Maroc si Turkmenistan.

Ads