Jennifer Lopez, discurs emoționant în timpul concertului de la București. Ce le-a transmis artista fanilor: „Sunt foarte recunoscătoare pentru acest moment”

Pe 27 iulie, Jennifer Lopez a susținut un concert în Piața Constituției din București, parte a turneului său „Up All Night: Live in 2025”. Show-ul a fost unul de amploare, cu o producție complexă și un repertoriu ce a inclus cele mai cunoscute piese ale artistei.

Fanii din România au avut parte de momente unice în Piața Constituției. Jennifer Lopez a avut unul dintre cele mai spectaculoase concerte de la noi și a cântat alături de public cele mai cunoscute piese ale sale. În timpul concertului, Lopez a transmis un mesaj emoționant fanilor săi:

„Aud des în ultima vreme despre recunoștință. Sunt foarte recunoscătoare pentru acest moment, chiar acum, împărtășind această noapte împreună. Vă iubesc și vă mulțumesc! Știți, e amuzant. Aveți toate aceste momente mari în viețile voastre, momente mici acasă singuri, unele momente frumoase, fericite... Apoi aveți unele momente dificile... Dar, adevărul este că, indiferent de ce fel de momente sunt, toate sunt experiențe frumoase. Când vine vorba despre viață, dragoste... despre asta sunt aceste cântece. Acum mult timp am înregistrat o piesă pe care o iubesc atât de mult, a fost primul meu cântec.”, a spus artista pe scenă.

Concertul a început în jurul orei 20:00, iar accesul în Piața Constituției a fost deschis cu câteva ore înainte, cu respectarea măsurilor de securitate. Evenimentul a atras un număr mare de spectatori, iar organizatorii au oferit diverse categorii de bilete, inclusiv opțiuni VIP.

Jennifer Lopez a interpretat o serie de hituri care au inclus piese precum „On the Floor”, „Jenny From the Block” și „Waiting for Tonight”. Spectacolul a fost apreciat pentru energia artistei și pentru calitatea producției.

Show inedit în Piața Constituției

Pe parcursul concertului susținut la București, Jennifer Lopez a schimbat mai multe ținute spectaculoase. Artista a purtat body-uri cu multe paiete și decupaje îndrăznețe, care i-au evidențiat silueta. A alternat între materiale lucioase, franjuri și piese din piele neagră, iar la un moment dat a ales un costum neconvențional, ieșit din tipare.

Unul dintre momentele surpriză a fost când J.Lo a apărut pe scenă într-un costum de baie format din două piese: un sutien sclipitor și bikini asortați. Ținuta a fost completată de cizme cu toc înalt, decorate cu elemente strălucitoare, care au adus un plus de eleganță și strălucire apariției sale.

La sosirea la hotel, Jennifer Lopez a avut un mic incident în ușa rotativă de la intrare, unde a rămas blocată pentru câteva secunde. Fanii prezenți în apropiere au surprins momentul, însă artista și-a păstrat calmul și a trecut rapid peste situație.

