Jennifer Lopez, pusă la zid de fostul soț, după ce a acuzat-o de infidelitate: „Lumea trebuie să știe că tu ești problema”

Fostul soț al lui Jennifer Lopez, Ojani Noa, a lansat acuzații dure la adresa artistei, afirmând că infidelitatea acesteia ar fi fost motivul destrămării căsniciei lor și că faima și banii au fost prioritare pentru Lopez. Declarațiile sale au apărut la doar câteva zile după ce artista a mărturisit că nu s-a simțit niciodată „cu adevărat iubită” de foștii parteneri.

Ojani Noa, primul soț al cântăreței, căsătorit cu ea între 1997 și 1998, și-a exprimat frustrările printr-o postare pe Instagram, acuzând-o direct pe Lopez. „Să lăsăm în jos acuzațiile. Să nu mă mai pui în rolul victimei. Problema nu suntem noi, problema ești tu. Tu ești cea care nu a putut să se abțină. Ai fost «iubită» de câteva ori, ai fost căsătorită de patru ori și ai avut numeroase relații între timp”, a scris el, potrivit pagesix.com.

Noa, în vârstă de 51 de ani, a subliniat că a fost dedicat și fidel în timpul căsniciei, renunțând la serviciu și familie pentru a-i susține cariera în Hollywood: „Sunt un om minunat, iubitor, cinstit, fidel, nu am mințit niciodată și nu te-am înșelat”.

Fostul partener susține că Lopez a ales gloria și averea în locul relației lor și că a încercat să repare căsnicia în ciuda presupuselor minciuni și infidelități.

„De aceea am plecat și de aceea am divorțat. Spune adevărul pentru totdeauna. Lumea trebuie să știe că tu ești problema. Ar trebui să-ți fie rușine”, a conchis Noa.

Ads

Declarațiile lui vin la scurt timp după ce Jennifer Lopez, în vârstă de 56 de ani, a recunoscut că nu s-a simțit niciodată iubită cu adevărat:

„Am învățat că nu e problema mea că nu sunt iubibilă, ci că ei nu sunt capabili. Trebuie să aprecieze persoana mică din interiorul lor. Trebuie să o iubească.”

După Ojani Noa, Jennifer Lopez a fost căsătorită de alte trei ori: cu Cris Judd (2001–2003), Marc Anthony (2004–2014) – cu care are gemenii Emme și Max, de 17 ani – și Ben Affleck (2022–2025). Ojani Noa a declarat anterior că despărțirea lor ar fi fost influențată și de fostul partener al lui Lopez, Sean „Diddy” Combs. Până acum, reprezentanții cântăreței nu au oferit un răspuns la acuzațiile fostului soț.

Ads