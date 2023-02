In Touch: Jennifer Lopez a nascut gemeni

Jennifer Lopez a nascut, sustine revista americana "In Touch". Se pare ca vedeta s-a internat pe ascuns la spitalul University North Shore din New Jersey, sub numele de Adina Conn, unde a adus pe lume gemeni.

O sursa din apropierea vedetei a declarat ca Jennifer, care avea programare pentru nastere prin cezariana, s-a internat cu un set de rochite de spital si un halat, create de dearjonnies.com.

Ea a fost insotita de sotul ei, cantaretul Marc Anthony. Cei doi s-au hotarat si asupra numelor pentru gemeni, acestea fiind Max si Emme.

