Jennifer Lopez este "complet devastată". Ce decizie a luat după certurile cu Ben Affleck

Jennifer Lopez a declarat că "This Is Me... Live", turneul de vară, a fost anulat pentru ca ea să poată petrece timp alături de familie. Reprezentanţii Live Nation au anunţat, de asemenea că artista are nevoie de o pauză pentru a fi alături de "copiii ei, familia şi prietenii apropiaţi", potrivit Reuters.

Lopez a scris pe site-ul ei onthejlo.com că este "complet devastată" pentru că şi-a dezamăgit fanii. "Vă rog să ştiţi că nu aş fi făcut acest lucru dacă nu aş fi considerat că este absolut necesar. Promit că mă voi revanşa faţă de voi şi vom fi din nou cu toţii împreună", a adăugat ea.

Anularea turneului vine pe fondul speculaţiilor din mass-media că mariajul ei cu actorul Ben Affleck este pe final şi ar putea duce la despărţirea lor. Cei doi s-au și mutat în case separate.

Lopez a anulat deja şapte date din turneul nord-american la începutul lunii mai.

În vârstă de 54 de ani urma să interpreteze melodii de pe recentul ei album 2024 "This is Me...Now".

Albumul a fost lansat în februarie, ajungând pe locul 38 în clasamentul Billboard al albumelor.

Iniţial, turneul trebuia să înceapă în Orlando, Florida, la 26 iunie şi să se încheie în 17 august la Madison Square Garden din New York.