Jennifer Lopez și Ben Affleck, moment controversat pe covorul roșu. Cum s-au comportat după ce s-au sărutat VIDEO

Actorul Ben Affleck (50 de ani) și artista Jennifer Lopez (53 de ani) formează unul dintre cele mai mediatizate cupluri ale momentului în showbiz-ul internațional.

Ca urmare, ei sunt urmăriți la fiecare pas, iar gesturile lor sunt intens comentate, în special pe rețelele sociale, cu păreri pro și contra.

Un astfel de moment controversat s-a petrecut la premiera filmului ”The Mother”, pe covorul roșu. După ce s-au sărutat în public, Jennifer și Ben au purtat o discuție puțin mai agitată, alimentând în acest mod zvonurile care spun că cei doi nu s-ar mai afla pe aceeași lungime de undă.

Totuși, se pare că scena n-a avut nimic scandalos în ea, un expert în citirea buzelor susținând că Ben Affleck a gesticulat încercând să pună la cale cu partenera sa modul în care se vor prezenta în fața fotografilor.

No sequel they were just talking. pic.twitter.com/1EKe3PwCH8