Jennifer Lopez si Marc Anthony divorteaza

Desi pareau unul dintre cele mai solide cupluri, Jennifer Lopez si Marc Anthony au hotarat sa se desparta, dupa sapte ani de mariaj.

"Am decis sa punem capat casniciei noastre. A fost o decizie foarte dificila. Am ajuns la aceasta concluzie pe cale amiabila. Este un moment dureros pentru toti cei implicati, iar noi apreciem tot ceea ce inseamna confidentialitate in acest moment", au anuntat cei doi, potrivit US Magazine.

Jennifer si Marc au impreuna doi copii, ambii in varsta de trei ani, gemeni fiind, pe nume Max si Emme.

Cantaretul Marc Anthony, in varsta de 42 de ani, a fost absent la Los Angeles la evenimentul BAFTA "Brits to Watch", unde sotia sa, Jennifer Lopez, in varsta de 40 de ani, s-a intalnit cu printul William si printesa Kate.

Prieteni de ani de zile, cei doi au fost impreuna in anii 1990 si au iesit din nou, in public, ca un cuplu, la inceputul anului 2004, la scurt timp dupa ruperea logodnei dintre Jennifer Lopez si Ben Affleck si in mijlocul divortului lui Anthony de prima sotie, fosta Miss Univers Dayanara Torres.

S-au casatorit cateva luni mai tarziu, in iunie 2004, iar petrecerea a fost una restansa. Anul trecut, pe 5 iunie, cei doi si-au reinnoit juramintele, cu ocazia implinirii a sase ani de casatorie.

