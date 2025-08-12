Reacția virală a lui Jennifer Lopez când o insectă s-a așezat pe ea, în timpul concertului din Kazahstan VIDEO

În timpul unui show susținut recent în Kazahstan, Jennifer Lopez a dovedit încă o dată ce înseamnă profesionalismul pe scenă. Chiar și atunci când o insectă de dimensiuni mari i-a aterizat pe gât, artista a continuat să cânte și să danseze, fără să-și piardă concentrarea.

Incidentul a fost surprins într-un videoclip distribuit pe o pagină de Instagram dedicată vedetei. În imagini, se vede cum insecta se plimbă pe costumul lui Lopez și ajunge până la gât. În loc să se sperie sau să oprească momentul, cântăreața, care are 56 de ani, a reacționat cu naturalețe, îndepărtând-o cu un gest grațios și spunând: „Mă gâdilă”.

Publicul a răspuns cu aplauze, iar Lopez și-a păstrat zâmbetul, continuând să-și frece ușor gâtul.

Fanii au fost încântați de calmul și atitudinea relaxată a artistei.

„E cea mai bună! Un moment foarte distractiv, dar în același timp foarte profesionist! 🦗✨”, a comentat un admirator. Un altul a glumit: „Ești atât de profesionistă, Jen! 👏 Dar aproape că am țipat când am văzut că se îndrepta spre gâtul tău!”.

Nu este prima dată când Lopez trece cu umor peste situații neprevăzute pe scenă. Într-un concert susținut în Varșovia, în luna iulie, fusta i-a căzut, lăsându-i la vedere lenjeria intimă. Atunci, artista a râs de întâmplare și a spus publicului: „Sunt aici în lenjerie intimă”.

