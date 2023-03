Scene pasionale între Jennifer Lopez și Ben Affleck. Cum s-au comportat pe covorul roșu VIDEO

Ben Affleck (50 de ani) și Jennifer Lopez (53 de ani) au fost în centrul atenției pe covorul roșu, la premiera noului film al actrorului, Air.

Căsătoriți de anul trecut, cei doi s-au sărutat și s-a îmbrățișat îndelung cu ocazia evenimentului de la Los Angeles, vrând parcă să demonstreze că relația lor e una înfloritoare, în ciuda zvonurilor care au apărut privitoare la neînțelegerile din cuplu.

Jennifer Lopez and Ben Affleck looking so in love at the premiere of #AIRMovie pic.twitter.com/rVTQGoOAfO