Marti, 14 Octombrie 2008, ora 12:16
5 greseli care distrug cuplurile de vedete

Intr-o lume plina de stralucire, unde fiecare persoana celebra este analizata in cel mai mic detaliu, cuplurile de vedete fac adesea greseli ce duc inevitabil la destramare.

Portalul Shine de la Yahoo a analizat mai multe cupluri care s-au destramat de-a lungul anilor si au descoperit cinci greseli majore care au dus la incheierea acestor relatii... Citeste mai multe pe Vedeta.ro.

