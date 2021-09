Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la Veneția, alături de iubitul Ben Affleck. Cei doi au atras toate privirile FOTO

Cuplul a aterizat după-amiază şi a ajuns în oraş cu un taxi vaporetto, scrie Variety. Sosirea celor doi pune capăt speculaţiilor de mai multe săptămâni privitor la participarea lor la festival împreună şi la debutul pe covorul roşu de la reluarea relaţiei. Lopez şi Affleck au fost logodiţi şi nunta urma să aibă loc în 2003, însă relaţia lor s-a încheiat înainte de asta. Au început să se întâlnească din nou în urmă cu câteva luni, după ce ea s-a despărţit în luna aprilie de Alex Rodriguez, cu care a fost de asemenea logodită.Affleck joacă în „The Last Duel” împreună cu prietenul şi partenerul său Matt Damon, cu Adam Driver şi Jodie Comer.Scenariul este semnat de Nicole Holofcener, Affleck şi Damon, bazat pe cartea omonimă a lui Eric Jager. Filmul este produs de Scott, Kevin J. Walsh, Jennifer Fox, Holofcener, Damon şi Affleck.Filmul analizează ultimul duel consimţit din Franţa, între Jean de Carrouges şi Jacques Le Gris, doi prieteni care devin aprigi rivali.Povestea, inspirată din fapte reale, este plasată în Franţa secolului 14. Are în centru un bărbat care pleacă la război şi, când revine, descoperă că un prieten i-a violat soţia. Femeia nu este crezută de nimeni, iar soldatul apelează la regele Franţei şi decide că doreşte să îl înfrunte pe bărbatul vinovat, acesta fiind ultimul duel legal în Franţa.Înainte de premiera de la Veneţia, vineri seară, în afara competiţiei, Ridley Scott va primi trofeul Cartier Glory to the Filmmaker, acordat unei personalităţi care a avut o contribuţie deosebită la industria filmului.„The Last Duel” va fi distribuit în România de Forum Film şi va avea premiera în cinematografe pe 15 octombrie 2021.