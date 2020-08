Jennifer Lopez nu mai vrea sa investeasca in baseball

Intr-un comunicat dat publicitatii de Rodriguez se mentioneaza ca din consortiu mai fac parte Vincent Viola, Mike Repole si Marc Lore si ca oferta facuta de consortiu era una record , relateaza presa americana. "Consortiul este dezamagit ca nu va participa la revitalizarea New York City", se adauga in comunicat.Jennifer Lopez a postat comunicatul pe Twitter , alaturi de mesajul: "Eu si Alex suntem atat de dezamagiti! Am muncit din greu in ultimele sase luni cu visul de a deveni primul cuplu minoritar si prima femeie-proprietar care cumpara echipa din MLB preferata a tatalui sau cu banii castigati de ea prin munca multa. Inca nu am renuntat".Potrivit ESPN, Rodriguez si Lopez, care sunt logoditi, ar fi contribuit la oferta cu 300 de milioane de dolari.