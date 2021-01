VIDEO Jennifer Lopez a rostit in premiera cuvinte in spaniola la o ceremonie de investire a unui presedinte al SUA

"O natiune, sub Dumnezeu, indivizibila, cu libertate si justitie pentru toti", a spus J-Lo, care a interpretat cantecul "This Land Is Your Land" compus de Woody Guthrie si devenit un imn national, patriotic si antifascist.Jennifer Lopez, newyorkeza de origine portoricana, a fost una dintre artistele invitate la ceremonie de investitura a lui Joe Biden, care cu putin inainte de miezul zilei a depus juramantul pe scarile din fata Capitoliului din Washington , devenind cel de-al 46-lea presedinte al SUA.J-Lo, care a introdus in premiera limba spaniola la o ceremonie de investitura a unui presedinte american, a venit impreuna cu sotul ei, fostul jucator de baseball Alex Rodriguez, de origine dominicana. Lady Gaga , care a interpretat imnul national, si Garth Brooks, care a cantat "Amazing Grace", au fost alti doi artisti invitati la ceremonia desfasurata in fata uni mic public de invitati, fara traditionalele multimi din anii trecuti, in contextul pandemiei si pentru mai multa siguranta dupa asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie.Pe aceeasi tema: