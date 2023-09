Stoltenberg, după noile bucăți de drone găsite în România: „Salut decizia SUA de a desfășura mai multe avioane F-16”

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a transmis sâmbătă, 9 septembrie, că a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre cele mai noi bucăți de drone descoperite în România.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, Stoltenberg afirmă că a discutat cu președintele României despre ultimele atacuri rusești din Ucraina aproape de Dunăre dar și despre bucățile de drone descoperite în țara noastră.

„Am vorbit cu Klaus Iohannis cu privire la atacurile rusești asupra Ucrainei de la Dunăre și piesele de drone găsite în România. Nu există indicii de intenție de a lovi NATO, dar atacurile sunt destabilizatoare. Salut decizia SUA de a desfășura mai multe avioane F-16 pentru poliția aeriană a NATO. Suntem solidari cu România”, a transmis secretarul general NATO pe X (fosta Twitter).

Spoke to @KlausIohannis re Russian attacks on Ukraine by the Danube & drone parts found in #Romania. No indication of intent to hit #NATO, but the strikes are destabilising. I welcome the US decision to deploy more F-16s for NATO air policing. We stand in solidarity with Romania.